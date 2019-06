Grogne chez les policiers de Bruxelles-Midi: le manque de personnel en cause

Des concertations sont en cours à la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) pour répondre au mécontentement qui se fait entendre en rapport avec un manque de personnel au niveau des interventions, a indiqué jeudi le délégué permanent police pour la CGSP Bruxelles, expert Bien-être, Marc Duplessis, confirmant une information du quotidien La Capitale.

Il est question d’un audit externe pour objectiver les dysfonctionnements et la charge de travail, mais celui-ci n’aurait pour l’instant pas été accepté par le chef de corps faisant fonction. Un préavis de grève pourrait être déposé la semaine prochaine, avance Marc Duplessis. Une feuille a circulé au sein du personnel. De nombreux agents l’ont signée pour affirmer leur mécontentement.

La Capitale explique que les policiers demandent huit patrouilles sur le terrain pour les interventions, ce qui est la norme minimale, et non plus quatre comme c’est le cas actuellement. “La surcharge de travail et le manque de personnel sont des problèmes dans une grande partie des zones de police avec l’augmentation de la population, les missions supplémentaires à la suite des attentats…”, estime Marc Duplessis.

“Des zones ont fait des efforts, mais il y a d’autres zones où c’est plus difficile”. La porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Midi souligne qu’il s’agit de problèmes discutés lors des réunions de concertation de base avec les syndicats et qu’en respect des procédures, aucune communication ne devrait être faite avant une quinzaine de jours. Le moment venu, la hiérarchie informera au préalable le personnel. Elle communiquera seulement par après au grand public par voie de presse.

Belga – Photo: Belga