Grève chez Lidl : près de cent magasins dont huit bruxellois fermés, la direction introduit une demande de conciliation

La direction de l’enseigne Lidl a introduit une demande de conciliation auprès du bureau de conciliation de la commission paritaire, a-t-elle annoncé jeudi. La direction souhaite ainsi se mettre à nouveau autour de la table avec les syndicats, après qu’un nouvel accord n’a pu être obtenu avec les syndicats au deuxième jour d’un mouvement de grogne qui s’est étendu à tout le pays ce jeudi.

Le mouvement de grogne s’est étendu ce jeudi après-midi à plus d’une centaine de magasins ont rejoint le mouvement de grève spontanée sur les quelque 300 que compte l’enseigne en Belgique, selon la vice-présidente du Setca, Myriam Delmée. “Nous n’avons toujours pas eu de contact avec la direction. Pour l’heure, aucune rencontre n’est prévue“, ajoute-t-elle.

Les régions de Wallonie picarde, Liège, Mons et Charleroi sont largement touchées. Dans la région liégeoise, l’ensemble des magasins Lidl ont baissé le volet, affirme le secrétaire politique du Setca local, Julien Dohet. Pour Bruxelles, les magasins fermés sont situés à Anderlecht (rue Pierre Marchant), Laeken (deux magasins dans la rue Steyls et sur l’avenue de la Reine), Molenbeek (deux magasins sur la chaussée de Ninove et dans la rue de Rotterdam), Ixelles (chaussée de Wavre), Berchem-Sainte-Agathe (chaussée de Zellik) et Evere (avenue Léonard Mommaerts).

Face à cette situation, les syndicats annoncent que la grève pourrait se poursuivre ce vendredi.

Les discussions avec la direction semblent au point mort. Après l’échec de la concertation sociale mercredi matin, les syndicats avaient refusé une demande de conciliation au cours de l’après-midi, jugeant les propositions de l’enseigne “insuffisantes au regard des revendications des travailleurs”. La montée en gamme de Lidl, marquée par une rénovation de ses magasins et de nouveaux assortiments ces derniers mois, s’est accompagnée “d’une recherche de productivité sans cesse accrue” qui “épuise des équipes arrivées à la limite de ce qu’elles peuvent supporter”, selon le Setca.

Avec Belga – Photo : illustration Belga