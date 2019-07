Grève chez Kone à Woluwe-Saint-Lambert en soutien à un délégué syndical licencié

Le mouvement de grève devrait se poursuivre mercredi.

Une partie du personnel de l’entreprise de maintenance d’ascenseurs Kone Belgium est entrée en grève mardi et devrait poursuivre le mouvement tout du moins mercredi, en soutien à un délégué syndical licencié, a indiqué mardi après-midi Grégory Dascotte, permanent syndical MWD-FGTB.

Entre 80 et 100 personnes, selon l’estimation syndicale, ont fait grève ce mardi, soit une large partie des techniciens qui ne sont pas partis en vacances. Un piquet non bloquant a été tenu devant l’entrée de l’entreprise à Woluwe-Saint-Lambert.

En cause, le non port de la casquette renforcée de sécurité et l’argumentation du délégué syndical licencié en réponse à l’injonction de la porter. “Il fait très chaud en salle des machines et il n’y avait pas de danger direct“, soutient Grégory Dascotte. “C’est un thème qui est en plus en discussion en interne dans l’entreprise et il n’y a pas d’obligation de la porter“.

Face au maintien de la décision de licenciement, le mouvement de grève devrait se poursuivre mercredi.

