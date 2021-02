Grève à Bruxelles propreté: les ouvriers ne peuvent plus commander de frites

Le personnel du garage central de Bruxelles propreté est en grève depuis hier. La raison: les ouvriers n’ont plus le droit de commander de repas chaud car il y aurait des risques de propagation du virus. Sans aucune preuve, c’est une décision inacceptable pour le président de la délégation syndicale Bruxelles-Propreté, David Van Leirsberghe (CGSP)

Hier, le personnel du garage central de Bruxelles propreté à commencer une grève pour ras-le-bol général. Cette grève a commencé à 7h du matin. C’est l’heure à laquelle le personnel commence à travailler en temps normal.

Bruxelles Propreté a interdit récemment aux ouvriers du garage central de consommer des plats chauds venus de l’extérieur nous explique le président de la délégation syndicale Bruxelles-Propreté, David Van Leirsberghe (CGSP) : “ Ces garages sont sur deux sites, l’un à Neder-Over-Hembeek et l’autre à Tivoli. Un texte a été pondu du jour au lendemain : le personnel peut commander des plats froids mais pas de plats chauds. Les ouvriers avaient l’habitude le vendredi de commander une frite ou autre. L’occasion de soutenir l’Horeca et de se faire plaisir”

Un premier avertissement pour une frite

Les ouvriers ont continué à commander le vendredi ne portant pas plus d’attention à cette nouvelle règle mais les sanctions sont tombés. “Cette grève, c’est aussi un ras-le-bol concernant les sanctions inadéquates. D’abord un bulletin de signalement, on s’est dit que ça allait mais après s’en n’est suivit un premier avertissement. C’est très grave, car après trois avertissements, c’est un licenciement. Un premier avertissement pour un paquet de frites, c’est du jamais vu.” explique le président de la délégation syndicale Bruxelles-Propreté

De plus, pour David Van Leirsberghe, il n’est pas légal d’imposer aux personnes des restrictions alimentaires. ” Quelle est la prochaine étape? Ils ne peuvent plus commander chaud mais pourtant ils peuvent réchauffer des repas fait maison dans un micro-ondes…En plus aucune étude, aucune explication n’a été donnée qui prouve que les repas chauds sont propagateurs de virus. Je tiens à préciser que les règles sanitaires sont respectées lors des repas. On demande simplement que cette heure de service ne soit plus active. La demande actuelle est juste l’enlèvement de cette heure de service.”

A l’heure actuelle aucun accord n’a été trouvé entre la direction et les syndicats. Bruxelles propreté a été contacté par nos soins, nous attendons une réponse pour de plus amples informations.

S.E / image : BX1