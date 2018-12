Greenpeace va chez le Roi pour le climat

Missive chez le Roi, une pétition signée par 70.000 personnes.

Décidément, le Roi a eu de nombreuses visites en cette fin de semaine.

Jeudi, une délégation Greenpeace a franchi les grilles du Palais Royal afin d’y déposer une pétition signée par quelque 70.000 personnes. Dans cette lettre, Greenpeace demande au Roi d’interpeller les politiciens “pour qu’ils prennent, enfin, des décisions ambitieuses, à la hauteur de l’urgence climatique” peut-on lire dans leur communiqué. “Comme les politiques ne semblent pas vouloir réagir, nous appelons le Roi à soutenir notre volonté et notre combat pour le climat“, indique l’ONG.

La pétition a été lancée peu après la marche pour le climat, qui a réuni 75.000 personnes dans les rues de Bruxelles début décembre. Les marcheurs réclamaient une politique climatique plus ambitieuse. L’ONG s’en remet aujourd’hui au Roi “car, en temps de crise, son rôle est celui d’assurer la continuité et la poursuite des objectifs à long terme, des ‘grands desseins’ vers lesquels doivent s’engager le pays et l’État. Nous lui demandons de porter notre voix auprès des acteurs politiques pour qu’ils prennent des décisions ambitieuses, à la hauteur de l’urgence climatique“, souligne Greenpeace.

L’organisation espère que le souverain prendra son message à cœur.

