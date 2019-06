Greenlab.brussels récompense trois nouveaux projets d’entreprise durable

Une batterie portable, un bouillon artisanal et des couches lavables: le programme d’accélération à l’entrepreneuriat durable de la Région bruxelloise Greenlab.brussels a livré ses trois nouveaux lauréats jeudi, sous les auspices du ministre de l’Economie et de l’Emploi Didier Gosuin.

Pour la huitième édition de Greenlab, 26 candidats-entrepreneurs étaient en lice, dont près de la moitié (48%) étaient trentenaires et 52% des femmes. Seuls 13 ont toutefois bénéficié d’un accompagnement au cours de ces six derniers mois. Parmi ceux-ci, le jury a décidé d’attribuer le prix Greenlab 2019 à “Standard 18650”, un prototype de batterie portable permettant de donner une seconde vie aux batteries usagées des trottinettes ou vélos électriques. “On estime que sur les batteries à recycler, entre 20 et 30% des accumulateurs sont encore fonctionnels. L’objectif est de revaloriser cette charge restante dans une batterie portable, capable de recharger plusieurs fois un téléphone portable ou une tablette”, expliquent ses concepteurs, Timoté Rouffignac et Jonathan Maus, l’un designer industriel et l’autre ingénieur environnemental. Le projet a remporté les faveurs du jury pour sa démarche circulaire, son potentiel de développement et son innovation. Les deux entrepreneurs remportent, entre autres, trois mois de loyer dans l’incubateur régional de start-up Greenbizz et un an d’accompagnement sur mesure pour développer au mieux leur entreprise.

Partenaire de Greenlab.brussels depuis huit ans, la banque Triodos a, elle, choisi de récompenser “Mon bouillon”, qui vise à promouvoir les bienfaits du bouillon artisanal. Pour sa préparation, “on récupère des légumes locaux invendus et des carcasses de viande issus de circuits courts”, commente Antoinette Godin, pour qui l’art du bien manger est “une histoire de famille”. Dans un premier temps, la jeune femme et son associée Mariannick Bossut espèrent développer leur activité à destination des entreprises et de l’horeca. Elles remportent un chèque de 2.500 euros.

Enfin, le public a largement plébiscité le projet de start-up “Solange” qui propose aux parents des couches lavables en location et nettoyées par des professionnels. “En cinq ans, nous avons jeté les bases de l’économie circulaire à Bruxelles et développé un écosystème qui favorise son développement. Nous assistons à la naissance d’une économie nouvelle, qui est encore une niche, mais on constate une explosion de projets qui perdure”, a souligné le ministre Didier Gosuin. “J’espère que le prochain gouvernement s’emparera des outils qui ont été mis en place car il y a une réelle marge de croissance”, a-t-il conclu.

Sur les centaines de candidats-entrepreneurs accompagnés par Greenlab depuis 2012, un projet sur deux donnerait naissance à une entreprise. Parmi les success stories, on citera notamment Tale Me, Simone a Soif!, Skyfarms, Wonderloop ou encore Boentje Café, aujourd’hui ancrés dans le tissu économique bruxellois. Greenlab lancera son prochain appel à candidatures le 1er octobre prochain.

Belga – Photo: BX1