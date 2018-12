Grand succès pour le projet de docu-fiction “Pauvrophobie”

Vous avez découvert le projet de docu-fiction “Pauvrophobie” sur nos antennes ou sur les réseaux sociaux et vous n’êtes pas les seuls: les posts sur Facebook et Instagram atteignent près d’un million de vues.

Dans “Pauvrophobie”, Grégoire Arnaud pose la question de la place des pauvres dans notre société et leurs conditions de vie. Le documentaire s’inscrit dans une campagne plus large initiée par le Forum et mêle extraits fictionnels et rencontres avec des acteurs de terrain. Le film dresse surtout un constat : la peur du pauvre est aujourd’hui exprimée dans notre société, elle est assumée et elle l’est de manière de plus en plus violente.

C’est l’heure du bilan pour Grégoire Arnaud et les équipes qui ont développé et réalisé ce projet. Leur travail a été récompensé puisque les posts Facebook et Instagram relayant le projet “Pauvrophobie” frôlent le million de vues, dont près de 400.000 vues des vidéos (fiction ou reportage).

Le docu-fiction “Pauvrophobie” est à voir ou revoir sur notre site internet.

La Rédaction en ligne