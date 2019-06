Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles: socialistes et écologistes lancent le processus de consultation de la société civile

Les écologistes et socialistes invitent plus de 100 acteurs de la société civile “afin de débattre des lignes directrices sur base desquelles se construiront les futures déclarations de politique gouvernementale et sociétale pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie“, peut-on lire dans leur communiqué. Les rencontres commencent demain.

Ce jeudi et vendredi commencent le processus de consultation de la société civile, les écologistes et socialistes s’étaient engagés à faire appel à la société civile afin “d’enrichir l’ébauche des priorités gouvernementales“, explique le communiqué.

“Ces lignes directrices ne constituent pas à ce stade un projet d’accord de gouvernement finalisé, mais une ébauche des priorités gouvernementales pour les cinq années à venir. Les deux formations souhaitent les enrichir des apports de la société civile et des échanges qu’elles pourront nouer avec ses acteurs“, détaille le communiqué.

Belga