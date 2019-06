Gouvernement bruxellois : rencontres prévues avec le monde associatif et les entreprises publiques ce mercredi

Les négociations en vue de la formation du futur gouvernement bruxellois se poursuivent ce mercredi avec les rencontres du monde associatif et les entreprises publiques.

Alors qu’hier les socialistes Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort ont rencontré les acteurs sociaux sur le thème du climat et de l’environnement, c’est aujourd’hui au tour des associations oeuvrant dans le secteur social de rencontrer les chefs de files du PS bruxellois et Elke Van den Brandt (Groen).

Le Forum de lutte contre les inégalités – Brussel platform armoed, TAM-TAM– Hart boven Hard et UNIA se succèderont de 10h à 11h au BIP, la maison de la région bruxelloise.

La Rédaction en ligne