Google lance une version belge de son Assistant

Google lance la version belge de son Assistant, a-t-il annoncé mardi. Disponible sur les smartphones et casques audio Android et iOS, il sera progressivement déployé durant l’après-midi et la soirée et sera accessible sur l’ensemble des appareils dès ce mercredi matin. Plusieurs partenaires comme la SNCB, Proximus, Colruyt, Bpost ou l’IRM ont rejoint la plateforme afin de lui donner une touche belge et locale.

Via une conversation vocale avec Google Assistant, il est déjà possible de facilement envoyer un message, écouter une chanson ou les informations ou de recevoir des instructions de navigation.

Ces fonctionnalités n’étaient toutefois pas encore toujours adaptées à la Belgique. L’Assistant présentait par exemple des informations françaises à son utilisateur. Désormais, il proposera des éléments d’actualité belges, chantera des chansons belges ou suivra la compétition de football nationale, illustre le géant de l’électronique américain.

De grandes entreprises belges ont contribué à cela en développant leurs propres fonctionnalités. Il est ainsi possible de vérifier sa consommation de données chez Telenet ou Proximus, demander à bpost quand un colis arrivera, vérifier avec l’IRM quel temps il fera dans les prochains jours ou encore demander à la SNCB quel est le billet de train le plus intéressant pour vous, demander la limite de sa carte bancaire à ING ou consulter les dernières nouvelles via la VRT ou les journaux Mediahuis.

Un ensemble d’actions qui peuvent être lancées par un simple “OK, Google. Parler avec”. Attention toutefois : le Google Assistant n’est actuellement disponible que pour les téléphones. Ceux qui disposent d’enceintes connectées de Google ne peuvent toujours pas profiter de ces nouveautés belges à l’heure actuelle. Amazon et Apple proposent également des assistants vocaux, mais pour l’instant sans proposer de spécificités belges.

► Reportage de Catarina Letor et Morgane Van Hoobrouck

Belga / Photo : BX1