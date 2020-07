Gladys Kazadi : ” Nous devons réconcilier les deux histoires”

Gladys Kazadi, députée bruxelloise cdH a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley sur l’antenne de BX1. Ensemble, ils sont revenus sur les regrets exprimés par le Roi Philippe.

Pour la jeune députée, un pas en avant a été fait hier grâce à cette lettre de regrets du Roi Philippe. “C’est déjà un beau parcours que d’avoir des regrets. Les excuses viendront après les travaux parlementaires. Des échos que j’ai eu, cela a été reçu très positivement de la diaspora congolaise et sur place au Congo. Il faut à présent travailler à la construction d’un travail de mémoire où on pourra entendre tous les points de vue.”

Le cdH plaide plutôt pour une contextualisation de l’histoire qu’un déboulonnage ou un décolonisation de l’espace public. ” Je suis d’origine congolaise et j’ai cette double identité. Il faut les rassembler et réconcilier ces deux histoires. Le racisme est toujours présent. C’est un vrai problème car la parole est de plus en plus libérée. Les personnes n’ont plus peur de tenir des propos dégradants.”

Le cdH a également porté plainte de manière collective contre des propos racistes reçus par le député Pierre Kompany. “Tout le groupe est solidaire et c’est fort qu’un groupe politique porte plainte. Le décès de Georges Floyd a permis d’accélérer le processus mais on a une prise de conscience de la population belge. La jeune génération en a assez et a moins peur de parler.”

V.Lh. – Photo: Bx1