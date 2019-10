GiveActions remporte le prix de la startup digitale verte de l’année

Le prix de la startup digitale la plus active aux niveaux social et environnemental 2019 a été décerné à GiveActions lors du salon Digital First rassemblant pas moins de 100 startups belges dans le milieu du numérique.

Lors du salon Digital First, la cérémonie des Startup Lab Awards, inaugurée par Bernard Clerfayt, ministre bruxellois, a mis à l’honneur une startup digitale oeuvrant pour la planète et la société.

Avec cette récompense, GiveActions prouve qu’il est possible de lier numérique et bonne cause, et de justement utiliser les technologies pour agir pour la planète et la société.

GiveActions s’adresse principalement aux personnes entre 18 et 35 ans qui veulent avoir un impact positif sur la planète et la société, en leur permettant d’aider gratuitement des projets environnementaux et sociaux à se réaliser depuis leur smartphone.

Comment GiveActions fonctionne?

Le principe est simple : il suffit de regarder une vidéo sponsorisée par des entreprises éthiques afin de récolter de l’argent pour une association. Vous pouvez donc, depuis votre smartphone, sans dépenser et en deux minutes, planter des arbres, offrir des repas à des sans-abris, ou même créer des réserves naturelles.

C.Bk / Image: GiveActions