Ghelamco continue à croire en son projet de stade national

“Ghelamco continue de croire en son projet ‘Eurostadium’, malgré l’abandon de l’UEFA et l’avis du Comité régional des permis environnementaux publié”, a assuré le groupe samedi alors que l’administration flamande vient de rendre un avis négatif dans le dossier.

“Ghelamco a retiré sa première demande à cause du chemin communal qui traverserait le parking C. Lors de la nouvelle demande, le projet a été modifié et réduit, en tenant compte des remarques et conseils précédents. La procédure de demande de permis environnemental a par ailleurs été suivie. Cette procédure, spécialement prévue pour traiter efficacement les demandes de permis, garantit que le dossier est évalué au niveau flamand, autre question souvent posée. Ghelamco regrette toutefois que pendant cette procédure, certains conseils aient été donnés sans fournir l’interprétation et le contexte nécessaires“, explique la société. Celle-ci pointe également les “opinions négatives” exprimées par certains décideurs politiques et regrette “de n’avoir pas disposé de toutes les données pendant l’audition, afin de pouvoir expliquer la situation au Comité régional des permis environnementaux.“

La commune de Grimbergen, ainsi, n’a pas remis de copie des réclamations exprimées à temps. “Il est regrettable de constater que certaines autorités et instances contrecarrent activement la procédure, alors que celle-ci doit précisément se dérouler de manière indépendante et méticuleuse“, dénonce Ghelamco. Quant à l’avis qui a été émis par le Comité régional des permis environnementaux, l’entreprise en étudiera le contenu en détail, après quoi elle transmettra son argumentation au gouvernement flamand, qui prendra la décision finale”.

Belga