Le syndicat libre de la fonction publique (SLFP)-secteur zones de secours a réagi aux récentes auditions des anciens et actuels dirigeants du Siamu (Service d’Incendie et d’Aide Médicale d’Urgence) devant la commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois.

Par voie de communiqué, Eric Labourdette, porte-parole du secteur zones de secours de la SLFP, dit “regretter l’image négative qui est donnée du Siamu ainsi que des agents opérationnels et administratifs” par les anciens et actuels dirigeants du Siamu, lors de leur audition devant la commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois, ce mardi. Durant cette audition, diffusée en direct sur BX1, ceux-ci ont évoqué une ambiance lourde et des “dysfonctionnements depuis près de 20 ans” au sein du Siamu. “Quand la Cour des comptes a pointé des problèmes avec l’attribution des chèques-repas et que j’ai voulu en tenir compte, je me suis retrouvée brûlée sur la place publique (ndlr: l’effigie de Mme Jordan incendiée lors d’une manifestation)… Vous essayez de résister au jour le jour aux hommes de main des officiers et au cabinet qui veut éviter les manifestations”, a notamment expliqué Chantal Jourdan, directrice générale du service administratif entre février 2013 et juin 2015.

► Lire aussi : Notre dossier complet sur la gestion du Siamu

“Les explications de l’ex directrice générale ont dépassés largement la problématique des marchés publics déviant même sur le choix par la Secrétaire d’État relatif à l’ex-chef de service faisant fonction”, dénonce le SLFP. “Lors de cette audition, un seul des ex-fonctionnaires dirigeants s’est acharné à jeter l’opprobre sur une partie du personnel jetant même en pâture certains noms avant même qu’une enquête diligentée par la justice a lieu !”

Le syndicat demande notamment pouvoir être entendu par le Parlement bruxellois, afin de donner sa version des faits. “Le SLFP est en possession de document contredisant certaines affirmations prononcées devant la commission parlementaire”, explique-t-il. Il demande également la poursuite de la réforme du Siamu, proposée par la secrétaire d’État en charge de cette compétence, Cécile Jodogne (DéFI). “Il est important de poursuivre la réforme en cours afin de ne plus bloquer ce service essentiel pour la population de la Région de Bruxelles-Capitale mais aussi pour les nombreux agents du cadre administratif, technique ou opérationnel qui ne méritent pas cette publicité négative. Le SLFP souhaite que des comités de concertation puissent travailler pour le bien de tout le personnel et de notre service”, conclut le syndicat.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand