Georges-Louis Bouchez, roi des publicités sponsorisées sur Facebook

Depuis son élection à la tête du Mouvement Réformateur le 30 novembre dernier, le président du parti libéral et informateur royal Georges-Louis Bouchez enchaîne les publicités sponsorisées sur Facebook. Une stratégie pour assurer sa présence sur le réseau social préféré des Belges, notamment face à d’autres partis qui ont déjà investi le terrain du web depuis plusieurs mois.

Nous avons fait le calcul grâce à la bibliothèque de publicités de Facebook, reprenant toutes les publicités sponsorisées par toutes les pages du réseau social. Depuis le 30 novembre, soit au lendemain de son élection en tant que président du MR, Georges-Louis Bouchez a payé pour mettre en avant 42 publicités sur Facebook. La plupart du temps, il sponsorise deux à trois publicités sur la même période, pour une durée de deux jours seulement. C’est tout simplement la personnalité politique belge qui propose le plus de pubs payantes sur Facebook depuis deux mois.

Côté francophone, Paul Magnette, le président du PS, et Maxime Prévot, à la tête du cdH, n’ont plus rien sponsorisé depuis mai, alors que Rajae Maouane, récemment élue co-présidente d’Ecolo, et François De Smet, jeune président de DéFI, n’ont tout simplement jamais payé de pub sur Facebook.

Côté néerlandophone, par contre, le spécialiste des pubs payantes reste Tom Van Grieken, le patron du Vlaams Belang. L’homme fort du parti d’extrême-droite a sponsorisé personnellement 13 publicités depuis le 30 novembre, sur des durées plus longues : près d’un mois. C’est ce qui explique pourquoi ce dernier a dépensé plus en termes d’argent par rapport à Georges-Louis Bouchez : Van Grieken a dépensé près de 375 000 euros sur Facebook depuis mars 2019 contre 5700 euros pour Bouchez sur ces neuf derniers mois. Cette différence s’explique par le fait que les pubs de Tom Van Grieken durent plus longtemps et touchent une population plus large (que ce soit en Flandre ou dans le reste de la Belgique, grâce à des pubs en deux langues) alors que les pubs de Bouchez sont plus ciblées, par régions

Toujours côté flamand, Bart De Wever n’a par exemple sponsorisé qu’une seule pub depuis le 30 novembre dernier. Et Joachim Coens, autre informateur royal et récent président du CD&V, n’a lui plus rien payé depuis début décembre…

Le PTB et le Vlaams Belang en tête

Si on regarde aux pages Facebook des partis, la situation est bien différente puisque le MR de Georges-Louis Bouchez n’a publié que… deux publicités depuis le 30 novembre. Et c’est une tendance parmi les partis francophones : 2 pubs aussi pour le PS et Ecolo durant cette même période, alors que le cdH a sponsorisé 13 publicités et DéFI 14 publicités. Côté francophone, c’est le PTB qui enchaîne les payements. Le parti d’extrême-gauche a sponsorisé 58 publicités depuis le 30 novembre, la plupart sur plus d’une semaine.

Cela reste moins que le Vlaams Belang, qui a payé pour 69 publicités, d’une durée d’un mois en moyenne. Un investissement tant du côté francophone que néerlandophone, puisque le parti tente également d’attirer les internautes de Wallonie et de Bruxelles avec des affiches électorales dans les deux langues.

Les partis francophones devront donc bien revoir leur stratégie sur les réseaux sociaux. Georges-Louis Bouchez semble, pour sa part, l’avoir compris, et tente donc de se placer parmi ces pubs qui peuvent toucher bien plus de monde qu’un simple débat TV ou que du porte à porte.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Jasper Jacobs