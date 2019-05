GAIA cite Zakia Khattabi en justice pour diffamation

L’association de défense des animaux GAIA a décidé jeudi de citer la co-présidente d’Ecolo en justice pour diffamation, annonce l’organisation dans un communiqué.

Dans une interview donnée à l’Echo jeudi, Zakia Khattabi affirme notamment que GAIA appelle “à voter pour le Vlaams Belang”, ce que réfute l’association. “Nous sommes sidérés“, réagit Michel Vandenbosch, le président de GAIA. “GAIA n’a jamais appelé à voter pour le Vlaams Belang“, assure-t-il. “Nous n’avons aucune accointance avec ce parti ou avec l’extrême droite. La xénophobie n’est tout simplement pas inscrite dans l’ADN de GAIA. Nous ne pouvons donc tolérer qu’Ecolo salisse notre image en tenant des propos injurieux et diffamatoires“.

En conséquence, l’association a, via son avocat, décidé de mettre en demeure Mme Khattabi et de la citer devant le tribunal civil de Bruxelles pour répondre de ses “propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de GAIA“. L’association exige également des excuses publiques de la co-présidente d’Ecolo.

Source/Image: Belga