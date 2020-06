Gaëtan Van Goidsenhoven : “On va trop loin dans la critique des policiers actuellement”

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), député bruxellois, chef de groupe MR au Sénat et conseiller communal à Anderlecht, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.

Il revient sur le mouvement de grogne des policiers, ce vendredi midi, qui estiment être stigmatisés face aux multiples accusations de violences policières de ces dernières semaines : “Ils font un boulot compliqué, les policiers. Au lendemain des attentats, tout le monde les félicitait. Et à l’heure actuelle, on est tombé dans un climat anti-flic qui doit être difficile pour eux. Comme dans n’importe quel corps, il y a des brebis galeuses. Mais la plupart des policiers font leur travail et nous devrions leur témoigner notre solidarité”. Le sénateur rappelle qu’il propose la mise en place de bodycams sur les policiers pour mieux surveiller leur travail. “Ce sont les responsables des zones de police qui doivent prendre des mesures”, estime-t-il par rapport aux accusations de violences qui s’accumulent. “On va trop loin dans la critique actuellement”.

Statues : “Se concentrer sur cette question est une erreur”

Concernant le débat sur la décolonisation des statues représentant le passé colonial, Gaëtan Van Goidsenhoven estime que “se concentrer sur cette question est une erreur”. “Une ville, ce sont des couches successives et la présence de certaines statues ne correspond pas forcément à une glorification de ce que l’on veut porter”, affirme-t-il. “C’est un débat sans fin qui va nous épuiser. (…) Il faut recontextualiser et que ces témoignages nous disent quelque chose. Cela peut être une ouverture pour un débat sur la colonisation. Il faut remettre cette histoire de la colonisation dans notre éducation.” Il propose plutôt la pose de plaques explicatives près des statues qui posent débat : “Effacer la mémoire, ce n’est pas rendre justice ni à l’Histoire, ni aux victimes”.

Le conseiller communal anderlechtois a également évoqué les aménagements du boulevard Sylvain Dupuis, sous le feu des critiques depuis la suppression d’une bande de circulation pour les voitures afin d’installer une piste réservée aux bus et cyclistes : “Il faut éviter d’avancer sans concertation ni avec les commerçants, ni avec les habitants. On nous a menti en disant qu’il y avait eu des concertations alors qu’il n’y en a pas eu”, dit-il. “La situation actuelle ne convient pas, elle est plus mauvaise qu’avant et il faut en discuter”.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley, dans Toujours + d’Actu.