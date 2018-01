La fusion entre Vivaqua et Hydrobru est définitivement sur les rails

La fusion des intercommunales bruxelloises d’assainissement et de distribution de l’eau est définitivement sur les rails. Selon le cabinet de la ministre bruxelloise de l’Environnement et de l’Energie Céline Fremault (cdH), les actes notariés concrétisant cette opération ont été signés mardi.

L’ordonnance-cadre donnant le feu vert au lancement de ce processus avait été adoptée par le parlement bruxellois en juillet dernier. Les Assemblées générales des deux intercommunales avaient donné leur feu vert en septembre dernier, en ce compris à la sortie de 15 communes flamandes représentées au sein de Vivaqua.

Jeudi dernier, le tribunal de commerce avait déclaré non fondée l’action des communes bruxelloises d’Auderghem et de Woluwe-Saint-Lambert contre cette décision d’autoriser quinze communes de la périphérie de Bruxelles à quitter Vivaqua. La ministre bruxelloise de l’Environnement et de l’Energie, Céline Fremault, s’est réjouie mercredi de la mise en oeuvre de l’engagement pris par la majorité bruxelloise en début de législature en faveur de cette fusion dans un souci de rationalisation des moyens et de paiement de l’eau au prix le plus juste pour les citoyens.

