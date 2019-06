FSTVL : revivez la première journée de Couleur Café 2019

Jusqu’au 30 juin, BX1 vous fait vivre les meilleurs moments du festival Couleur Café avec FSTVL.

Au menu : une interview avec un Zwangere Guy bien chaud, des extraits des concerts de Sean Paul et La Yegros à qui on a pu poser quelques questions. On vous fait également revivre le passage d’Unicum Brassband au milieu des festivaliers, qui ont à leur tour donné leur avis sur cette nouvelle formule de Couleur Café organisé au pied de l’Atomium.