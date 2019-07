Retour sur les meilleurs moments de l’édition 2019 de Couleur Café.

Aujourd’hui, on fait le bilan de cette 30e édition. Focus sur le collectif londonnien KOKOROKO. Et découverte de la DJ belge Alia, qui vient à Couleur Café pour la deuxième fois. Et on termine en beauté avec le pâpe du reggae Tiken Jah Fakoly qui a un message pour le monde.