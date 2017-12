Fratricide à Schaerbeek

Un homme a poignardé son frère de 24 ans samedi après-midi à Schaerbeek, a indiqué le parquet de Bruxelles. L’auteur, Y.B. (20 ans), a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre par un juge d’instruction. Les circonstances exactes et le motif restent flous.

Les faits se sont déroulés samedi vers 14h30 dans un appartement situé avenue Georges Rodenbach à Schaerbeek. Les deux frères habitaient avec leurs parents qui étaient absents lors des événements. Une dispute a éclaté entre les deux hommes, entraînant le plus jeune à porter plusieurs coups de couteau dans le ventre de son aîné. Ce dernier est décédé sur le coup. Le parquet de Bruxelles s’est rendu sur place samedi après-midi ainsi que le laboratoire de la police fédérale, un médecin légiste et le juge d’instruction. Y.B. a été interrogé dimanche matin et il a livré des aveux, après quoi il a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre

