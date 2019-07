Françoise Schepmans : “Nous ne voulons plus d’un gouvernement qui continue dans l’immobilisme”

Françoise Schepmans (MR), cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce mercredi sur BX1.

L’ancienne bourgmestre de Molenbeek a d’abord été interrogée sur les récentes négociations en vue du futur gouvernement bruxellois, et le coup initié par l’Open VLD pour faire rentrer le MR dans ces discussions. « Ce n’était pas une pression : il y avait une volonté que le MR fasse partie des négociations depuis les élections. Cette exclusive a été mal comprise car c’était ne pas tenir compte des nombreux Bruxellois qui avaient voté pour le Mouvement Réformateur », affirme Françoise Schepmans. « C’était important pour nous d’entrer dans le gouvernement en Région bruxelloise, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour pouvoir travailler ensemble ».

« Je n’y vois rien de neuf »

La cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois explique que le groupe libéral ne veut plus « d’un gouvernement qui continue dans l’immobilisme ». Elle clame que le MR ne souhaitait pas accepter l’accord de gouvernement tel quel. « Nous voulions mettre notre marque sur cet accord gouvernemental. J’ai appris les grandes lignes et je n’y vois rien de neuf », dit-elle. « On aurait pu trouver des accords sur les points mis en lumière évoqués par l’Open VLD. Mais il y avait d’autres points sur lesquels nous aurions aimé revenir. Notamment en ce qui concerne l’économie ».

Elle le confirme : le MR ne laissera rien passer au futur gouvernement PS-Ecolo-DéFI-Groen-sp.a-Open VLD. « Nous mènerons une opposition constructive. Nous serons dans l’analyse et la réaction par rapport à toutes les décisions prises par ce gouvernement, et nous viendrons également avec des propositions concrètes pour la Région bruxelloise », conclut-elle.

