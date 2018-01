La fin des travaux du RER entre Bruxelles et Nivelles n’est pas attendue avant 2031

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot assure toutefois que des trains RER rouleront sur la ligne dès 2023 ou 2024.

L’achèvement des travaux de la ligne 124 du RER, qui doit relier Bruxelles à Nivelles, ne devrait pas avoir lieu avant 2031, a indiqué mercredi matin le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, sur Bel RTL.

Recommencer les travaux du RER qui étaient “à l’arrêt depuis plus de trois ans, est un événement en soi“, a tout d’abord estimé le ministre, rappelant que l’objectif restait d’avoir dès 2023-2024 un train toutes les 15 minutes entre Bruxelles et Ottignies et un train toutes les 30 minutes vers Nivelles, et ce même “si la mise à quatre voies n’est pas tout à fait terminée“. La ligne 124 est en effet toujours victime de problèmes relatifs aux permis d’urbanisme sur son parcours, ce qui entraînera des délais supplémentaires. “Selon Infrabel, les travaux ne seraient pas terminés avant 2031, mais d’ici là on aura tout de même des trains RER sur la ligne dès 2023, 2024“, a expliqué M. Bellot. La fin des travaux du RER entre Bruxelles et Nivelles était précédemment annoncée entre 2027 et 2030.

Peines très lourdes contre les chauffards

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot a insisté sur sa volonté de lutter de manière plus efficace “contre les chauffards qui roulent en état d’ébriété et contre les délits de fuite“. “Les personnes qui se rendent coupables de ces faits doivent comprendre qu’il s’agira de faits très fortement réprimés“, a-t-il annoncé sur les ondes de Bel RTL. Il annonce la mise en place prochaine des éthylotest anti-démarrage: “Ca va enfin être concrétisé“.

Le ministre souhaite également adapter la vitesse des usagers sur les autoroutes aux circonstances du trafic. “Autoriser à rouler le matin à 120 km/h en direction de Bruxelles n’est pas logique, explique-t-il. Ça crée des accidents en cascade. Il faut réduire la vitesse maximale autorisée jusqu’à 50km/h si le trafic est dense.”

T.D. et Belga, photo Belga