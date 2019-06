Francis Delpérée (CDH) : “Revoter serait très dangereux, cela pourrait être pire”

Le député CDH sortant ne se présentait pas sur les listes humanistes lors des scrutins du 26 mai.

Député CDH sortant et constitutionnaliste, Francis Delpérée était l’invité de L’interview ce lundi midi. Le “sage” des humaniste regrette la déconsidération des citoyens à l’égard des élus. “Ils semblent penser que les hommes politiques se chamaillent sans réaliser ce qu’il faut vraiment faire, au bon moment, à l’image de la Loi Climat“. Faut-il pour autant revoter ? “Ce message me parait très dangereux“, analyse-t-il. “Cela voudrait dire aux négociateurs qu’il ne doivent même pas se fatiguer. Je pense qu’il y un espace de discussion et de négociation, même si cela sera difficile.” Le député sortant considère aussi que “c’est dire à l’électeur qu’il a mal voté, c’est du mépris du corps électoral et ça pourrait être pire si l’on revote“.

Le temps du confédéralisme n’est-il pas venu ? “C’est clair qu’il y a deux corps électoraux qui ne s’expriment pas de la même manière en Belgique“, indique-il. “Mais la N-VA est claire. Selon elle, le confédéralisme, ce sont deux états différents. Il n’y a plus de Constitution ni d’Etat. C’est l’exemple du Bénélux“.

Malgré des résultats décevants du CDH, il ne considère pas que Maxime Prévot doive démissionner : “Si quelqu’un a tiré son épingle du jeu, c’est bien lui. Ses votes de préférences sont importants à Namur. Tout le monde devrait faire comme lui“, indique-t-il.

T.D.