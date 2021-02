Franc succès pour la campagne Zuur: déjà 200.000 euros récoltés pour les cafés bruxellois

Lancée il y a à peine une semaine, la campagne Zuur est déjà un franc succès. En quelques jours, elle a récolté près de 200.000 euros de dons, selon Bruzz.

C’est une opération sauvetage pour les cafés bruxellois. Et on peut dire que l’opération commence plutôt bien. En seulement une semaine, 3.791 personnes ont déjà fait un don pour 27 cafés participants, récoltant au passage 194.830 euros, détaillent nos confrères. Cinq établissements ont par ailleurs déjà atteint leur objectif initial.

Le projet

Concrètement, un café peut lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme de Growfunding via ce lien, et demander ainsi le soutien des Bruxellois. Chaque citoyen peut offrir un certain montant, et en échange de ce soutien, il recevra divers récompenses comme un assortiment de biscuits de la Ferme nos Pilifs, un abonnement à la bibliothèque d’outils Tournevie, un pack de bières bruxelloises, etc.

En outre, chaque contributeur recevra une bière nommée… Zuur. Cette bière acidulée symbolise le goût amer des cafetiers, contraints de freiner leurs activités face à la pandémie. Cette bière est un mélange de Lambic de la brasserie Cantillon et d’une bière blonde de la brasserie En Stoemelings.

