Fouad Ahidar (sp.a) sur la commission spéciale du Siamu: “On aurait dû le faire depuis le début”

Fouad Ahidar (sp.a), vice-président du Parlement bruxellois et conseiller communal de Jette, a répondu aux questions de Stéphanie Meyer dans L’Interview ce jeudi.

Sur les 37 arrestations judiciaires, Fouad Ahidar affirme être content de l’avancée du dossier, mais a quelques réserves. “Quand on voit que la justice fait son travail et arrête les perturbateurs, c’est une très bonne chose. Mais à côté de ça, j’aimerais aussi qu’on fasse une petite enquête auprès de la police pour voir s’il n’y a pas eu de débordements ou des réactions un peu trop rapides de leur part. La police fait un travail difficile, mais il faut rappeler que personne n’est au-dessus de la loi.”

Sur la commission spéciale du Siamu qui sera mise en place, pour lui, “on aurait dû le faire depuis le début“. “Le travail de cette commission pourra améliorer la réforme. Le but ici n’est pas spécialement de faire la clarté sur la responsabilité des ministres en charge du Siamu. Ce qu’on veut savoir, c’est comment améliorer ce corps de pompiers, puis vérifier qu’il n’y a pas eu d’anomalies.” Pour le député bruxellois, l’audition de cette semaine sur les délégués syndicats montre que, “même dans le mouvement syndical, il peut y avoir un malaise car tout le monde se rejette la faute. Aujourd’hui, le plus important est de ramener la quiétude dans le monde du Siamu. Et je pense que la ministre Jodogne fait du très bon boulot, en tant que femme dans un monde d’hommes“.

En parlant de parité homme/femme, autre dossier sur la table du parlement bruxellois: la représentation des femmes dans les collèges communaux. Après les élections, il faudra présenter des listes de “candidat échevin” à parité homme/femme avec minimum un tiers de femmes. “Au sp.a, on voulait 50/50“, commente-t-il. “On va mettre des quotas pour que ces femmes soient respectées, puissent faire leur travail et montrer qu’elles ont autant de capacité que les hommes.”

C.TQ

