Forest : plusieurs lignes de trams et de bus déviées dès samedi à cause de travaux

Les travaux auront lieu deux semaines.

Des travaux de renouvellement de voies de trams auront lieu à partir de ce samedi 15 juin à Forest, indique la Stib. Les trams 32, 82 et 97 seront donc interrompus, et les bus 50, 54 et N12 seront déviés. Les travaux auront lieu jusqu’au 28 juin.

Les trams 32 et 82 sont interrompus entre les arrêts Monaco et Drogenbos Château. Les trams 97 sont interrompus entre les arrêts Wiels et Carrefour Stalle. L’arrêt Carrefour Stalle direction Dieweg est déplacé vers l’arrêt du tram 4 direction Gare du Nord. Un T-bus circule entre les arrêts Zaman-Forest National et Drogenbos Château.

Les bus 50 sont déviés entre les arrêts Saint-Denis et Bervoets. L’arrêt Forest Centre n’est pas desservi. L’arrêt Saint-Denis est déplacé vers la rue Jean-Baptiste Vanpé, à hauteur de la chaussée de Neerstalle. L’arrêt Bervoets est déplacé vers le boulevard de la Deuxième Armée Britannique, à hauteur de la rue Saint-Denis.

Les bus 54 sont déviés entre les arrêts Saint-Denis et Forest Centre (Bervoets). L’arrêt Forest Centre n’est pas desservi. L’arrêt Saint-Denis est déplacé vers la rue Jean-Baptiste Vanpé, à hauteur de la chaussée de Neerstalle.

Les bus N12 sont déviés entre les arrêts Saint-Denis et Zaman-Forest National. Les arrêts Forest Centre et Monaco ne sont pas desservis. L’arrêt Saint-Denis est déplacé vers la rue Jean-Baptiste Vanpé, à hauteur de la chaussée de Neerstalle.

► Les détails sur le site de la Stib