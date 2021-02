Forest : la Région bruxelloise devient propriétaire d’un atelier voisin de l’ancien cinéma classé “Movy Club”

Le gouvernement de la Région bruxelloise a approuvé l’acquisition d’un atelier situé rue des Moines n°17 à Forest. Cet atelier doit permettre d’enrichir le projet de création d’un équipement de quartier autour du cinéma « Movy Club », construit au début des années 1930.

Le gouvernement régional avait décidé en 2016 d’acquérir le Movy Club afin notamment de protéger ce bâtiment, l’un des derniers cinémas de quartier de Bruxelles. Un rez-de-chaussée commercial voisin avait ensuite été acquis par la Direction facilities du SPRB dans le but de permettre l’installation d’un compartiment coupe-feu distinct dans le hall et d’un espace administratif. Avec cette nouvelle acquisition, pour un montant de 300.000 euros, le gouvernement permet de consolider et d’ajouter près de 551 m² complémentaire pour le projet du « Movy Club ».

“Il est important, pour la mémoire du quartier et de toute une époque, de s’assurer de la préservation de ce lieu mythique. Il s’agit d’une véritable institution, un petit bijou architectural caché au cœur du bas de Forest, dont la salle unique figure parmi l’une des plus belles de style Art Déco et moderniste de la capitale. Nous sommes ravis par cette nouvelle acquisition qui permettra d’améliorer sensiblement le projet de renaissance du « Movy Club”, déclare dans un communiqué le ministre-président Rudi Vervoort.

V.d.T. – Photo : Hamza Yesilordek