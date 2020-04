Forest : Audi Brussels espère relancer sa production dès le 20 avril

Audi Brussels espère toujours reprendre la production dans son usine de Forest après les vacances, le 20 avril, a indiqué Audi Brussels à Belga, confirmant une information du Tijd.

D’ici le 20 avril, les adaptations nécessaires pour pouvoir respecter, entre autres, les mesures de distanciation sociale sont à l’étude.

Si la date de redémarrage espérée est connue, on ignore encore dans quelles proportions la production pourra reprendre et le plan de relance sera affiné dans les prochains jours. L’objectif étant de pouvoir assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Les adaptations à prendre dépendront également des prochaines décisions du gouvernement fédéral en ce qui concerne les mesures de confinement : si elles sont prolongées telles quelles ou si elles sont assouplies dans certains cas.

Trop tôt pour les syndicats

“Cela nous paraît tout à fait prématuré de reprendre la production avant la fin du confinement”, a réagi mardi Grégory Dascotte, permanent syndical FGTB chez Audi. “C’est même surréaliste, notamment parce que la distance de sécurité d’un mètre cinquante ne peut pas être assurée sur des postes de travail. Notre position est d’attendre la fin du confinement. L’arrêt de l’usine a certes un impact économique mais la production automobile n’est pas un secteur essentiel”, a-t-il commenté.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck