Le Floréo, situé à deux pas de Saint-Géry, a décidé d’organiser une soirée de nouvel an ce samedi 29 décembre. Pourquoi ? Pour pouvoir faire la fête comme un 31 décembre mais pour réserver la date officielle pour la famille. Pour l’occasion, on met les petits plats dans les grands, une soirée DJs est organisée et à minuit, on décompte les secondes comme un 31 décembre.

► Tous les détails avec Thomas Dufrane