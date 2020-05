Finshop rouvre ses enchères en ligne avec la mise en vente de voitures d’exceptions

Finshop organise à nouveau des enchères en ligne et des ventes publiques, annonce ce mardi le SPF Finances. Vingt-cinq voitures et des vélos sont en vente actuellement, dont certains d’exception.

Les enchères proposent notamment une Porsche cayenne, une Mini Cooper et une BMW M5. Il y a également dix vélos, dont un BMC et un Cannondale. Pour répondre aux normes sanitaires, les visites se font uniquement sur rendez-vous, avec une personne à la fois, précise le SPF Finances. Le port du masque est obligatoire. Plus d’infos sur https://finshop.belgium.be/fr.

Belga (Photo : Arch. Bx1)