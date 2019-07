Fin des déductions automatiques pour les propriétaires de panneaux solaires qui importent de l’électricité

Jusqu’à présent, les Bruxellois qui produisent eux-même leur électricité ou une partie ont droit à une réduction sur le réseaux qui amène le reste du courant. Ce système de déduction automatique va cesser l’année prochaine. Le régulateur bruxellois de l’énergie veut mettre tous les consommateurs sur un même pied d’égalité.

Au total, 4.000 ménages sont concernés à Bruxelles. Ils payeront entre 100 et 200 euros de plus par an.

► Les détails avec Michel Geyer