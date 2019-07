Fin de la canicule: demain, on respire à nouveau

A partir de demain, samedi, les températures seront moins élevées. Elles atteindront un maxmimun de 25°C. La cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) annonce la fin de la “phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone” à partir de ce samedi.

“Comme l’indicateur de températures utilisés dans le cadre du plan Fortes chaleur et pics d’ozone n’est plus dépassé et que la température maximale prévue à Uccle demain 27 juillet ne dépasse pas les 25°C, les critères de la phase d’avertissement ne sont plus remplis. La phase d’avertissement se terminera demain”, peut-on lire dans le communiqué de CELINE.

“Aujourd’hui vendredi 26 juillet, des concentrations élevées d’ozone ont encore été observées dans le Nord-Est du pays. Le seuil européen d’information a été, à 13h, dépassé dans plusieurs stations de mesure. A partir de demain samedi , les concentrations d’ozones évolueront vers des concentrations normales pour cette période de l’année“.

