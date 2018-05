Fin de la grève chez Lidl : tous les magasins rouvriront mercredi

Direction et syndicats de Lidl sont parvenus à un accord à l’issue d’une après-midi de négociations, annonce mardi soir la chaîne de supermarchés.

Direction et syndicats de Lidl sont parvenus à un accord à l’issue d’une après-midi de négociations, annonce mardi soir la chaîne de supermarchés. Celui-ci prévoit 42 heures de travail supplémentaires par semaine et par magasin dans l’attente de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail (CCT). Une tâche à laquelle les différentes parties s’efforceront d’aboutir dès que possible, est-il précisé. Tous les magasins rouvriront leurs portes mercredi.

Belga