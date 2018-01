Le feu d’artifice du Nouvel An a attiré 45.000 spectateurs au pied de l’Atomium

Environ 45.000 spectateurs ont assisté au feu d’artifice du passage à l’an 2018 au pied de l’Atomium à Bruxelles, la nuit de samedi à dimanche, selon un décompte de la police.

En dépit d’une météo peu encourageante, 45.000 personnes se sont déplacées sur la plaine du Heysel pour assister au traditionnel spectacle pyrotechnique à minuit. C’est la première fois que le feu d’artifice était organisé à cet endroit, les années précédentes les illuminations étaient observées depuis le centre de la capitale.

Une soirée sous haute sécurité

Des mesures de sécurité strictes étaient de mises, comme dans de nombreuses autres capitales européennes, et aucun incident n’a été rapporté. Chaque spectateur a été fouillé à son entrée sur le site du Heysel. Des militaires étaient présent et l’accès aux véhicule bloqué tout autour du site.

En raison des conditions météorologiques, il n’avait pas été exclu que les festivités puissent être annulées. Le feu d’artifice a aussi été maintenu à Liège, et il a été tiré depuis le quai des Jonquiers à Namur et non pas depuis la pointe du Grognon cette année. Le spectacle a bien eu lieu à Anvers aussi mais les shows prévus à Bruges et Ostende ont été annulés en raison des conditions météorologiques. Pas moins de 97.000 spectateurs ont contemplé les feux tirés à Anvers, a indiqué la ville sur son compte Twitter.

Avec Belga