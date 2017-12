Les festivités prévues près de l’Atomium maintenues

Les villes de Bruges et Ostende ont annoncé dimanche que leur feu d’artifice prévu la nuit de la Saint-Sylvestre était annulé en raison des conditions météorologiques. L’IRM a annoncé un code jaune pour le vent la nuit prochaine. Des rafales pouvant aller jusqu’à 75 km/h sont attendues. À Bruxelles, les festivités sont maintenues pour l’instant.



A Bruxelles, la police a indiqué sur Twitter que les festivités du Nouvel An autour de l’Atomium étaient maintenues. Les conditions météorologiques vont toutefois être analysées de près et il n’est pas exclu que le feu d’artifice soit également annulé dans la capitale. Les autorités s’attendent à voir arriver 50.000 fêtards à l’Atomium dès 22h30. Le feu d’artifice est programmé à minuit.

Les réjouissances prévues pour le #Réveillon2018 sur le plateau du Heysel #Bruxelles sont maintenues. Venez nous y rejoindre 🎉.

Vanavond zullen de feestelijke activiteiten #oudejaarsavond op de Heizelvlakte #Brussel doorgaan. We verwachten jullie 🎉. — PolBru (@zpz_polbru) December 31, 2017

Les réjouissances prévues pour le #réveillon sur le plateau du Heysel a #Bruxelles sont maintenues. Venez nous y rejoindre 🎉. — Philippe Close (@PhilippeClose) December 31, 2017

D’autres stations balnéaires ont décidé d’annuler le feu d’artifice comme Westende, Middelkerke et Coxyde. Dans la foulée de l’annulation, Ostende a prévu un spectacle de lumières sur la Adolf Buylstraat. Cette artère accueille déjà quatre fois par jour à cette période de l’année un spectacle lumineux et la commune a indiqué qu’elle réserverait un show supplémentaire à minuit. A Anvers, le feu d’artifice est maintenu, a décidé le conseil communal dimanche après-midi. En cas de fortes rafales, les fusées les plus importantes ne seront néanmoins pas tirées.

Avec Belga