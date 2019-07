Fête nationale : la Fête au parc officiellement ouverte en fanfare

Le coup d’envoi officiel de la Fête au parc a été donné dimanche, entre 11h00 et 11h30, sur la place Royale à Bruxelles. Des représentants des polices fédérale et locale ainsi que de l’armée et de la Commission européenne étaient présents pour l’occasion.

La fanfare de la police a ouvert les festivités en musique, à commencer par la Brabançonne. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem et le chef de corps de la police de Bruxelles-Ixelles Michel Goovaerts, entre autres, étaient là. Ils sont ensuite montés dans des jeeps militaires.

La marche a été ouverte par la fanfare. Le cortège ainsi constitué s’est dirigé dans la rue de la Régence, ce qui a marqué l’ouverture officielle de la Fête au parc.

Dans le cadre de ces festivités, 140 batteurs du “Kortrijk Drumt” joueront des hits internationaux toutes les heures, de 10h00 à 20h00, au Mont des Arts. Chaque prestation dure 20 minutes. Il s’agit d’une première. Une nouvelle parade folklorique – composée entre autres de pêcheurs de Dunkerque, de majorettes hommes, des Gilles ou encore des fanfares du Meyboom et d’Ottignies – arpentera également la rue de la Régence.

Au milieu des villages de la Défense, de l’Intérieur, des polices et des services de sécurité civile, le stand de la Croix-Rouge compte une animation ‘Game of Thrones’ sur les crimes de guerre de la série, afin de sensibiliser le grand public à l’importance du droit international humanitaire.

Le stand Bel-Europa propose, lui, des activités ludiques mettant en lumière le rôle de la Belgique dans la construction européenne et la valeur ajoutée de l’Union européenne à l’économie belge. Il y a notamment un jeu de l’oie géant, un quizz et des spectacles surprise. (Belga)

■ Reportage Michel Geyer et Lionel Callewaert