Fête nationale : des perturbations sur le réseau de la STIB ce dimanche

La société bruxelloise de transports publics Stib adapte son offre le dimanche 21 juillet, à l’occasion de la Fête nationale, annonce-t-elle mardi.

Plusieurs lignes de tram et de bus passant près du Palais royal et du parc de Bruxelles seront déviées ou interrompues. Les lignes de tram concernées sont les 92 et 93, qui ne circuleront pas entre Botanique et Louise. Les lignes de bus impactées portent les numéros 27, 29, 34, 38, 54, 63, 64, 65, 66, 71, 80 et 95. La ligne de bus 33 qui relie Dansaert à Louise ne circulera pas.

Côté métro, la station Parc sera fermée totalement pendant toute la durée du défilé militaire (de 12h00 à 17h30) et pourra l’être également à tout autre moment de la journée, en cas de trop forte affluence, précise la Stib. Les métros circuleront mais ne s’arrêteront pas à cette station.

Certains accès des stations Gare Centrale, Arts-Loi, Trône, Maelbeek et Schuman seront aussi fermés à certains moments de la journée. En cas de vent fort lors du feu d’artifice, la station Trône pourrait être fermée en soirée. Enfin, la station Maelbeek sera inaccessible de 15h00 à 16h00.

Des transports jusqu’à 1h00

Afin de permettre au public d’assister au feu d’artifice qui sera tiré à 23h00, plusieurs lignes seront circuleront exceptionnellement jusqu’à 1h00 du matin. Il s’agit des 4 lignes de métro (1-5 et 2-6), ainsi que des lignes de tram 3, 4, 8, 19 (bus navette compris), 32 et 92-93 (bus navette compris).

L’édition 2019 de la Fête nationale tombant un dimanche, le réseau Noctis ne sera pas utilisé comme renfort mais le service de plusieurs lignes de bus (29, 38, 49, 54, 66, 71, 95) sera également prolongé jusqu’à 1h00 du matin.

Avec Belga – Photo : archive Belga/Nicolas Maeterlinck