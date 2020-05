Fête des mères : trois sociétés s’associent pour livrer en vélo un cadeau écoresponsable

Alors que les mamans belges devront être fêtées de manière confinée, trois sociétés s’unissent pour proposer un cadeau livré en vélo partout à Bruxelles, directement à la maison.

“Belvas, Marie Poppies et Urbike, trois sociétés animées par les mêmes valeurs d’écologie, s’unissent pour amener de votre part un magnifique bouquet de fleurs belges et écoresponsables et de délicieux chocolats bio et équitables. Le tout livré en vélo et avec le sourire au pas de la porte“, résument les trois entreprises à l’origine de l’initiative.

Le colis doit être commandé avant le 6 mai à minuit, sur le site de la chocolaterie Belvas. Il sera ensuite livré, à vélo, le jour de la fête des mères, ou bien la veille. Un cadeau qui revient à une cinquantaine d’euros.

L’action se limite, pour l’instant, aux 19 communes bruxelloises, et à 300 colis, mais une déclinaison à l’échelle nationale est en préparation.

ArBr – Photo: Urbike