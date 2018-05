Pour la fête de l’Iris, Ecolo plaide pour une Région dotée d’un seul parlement et d’un seul gouvernement

Pour Zakia Khattabi, la Région bruxelloise est un modèle institutionnel trop désincarné par rapport aux attentes de la population.

A l’occasion de l’ouverture de la fête de l’Iris, la fleur-symbole de la Région bruxelloise, la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi a plaidé samedi pour une simplification du modèle institutionnel bruxellois, à ses yeux trop désincarné par rapport aux attentes de la population. Pour elle, il faut en effet se contenter d’une seule assemblée parlementaire et d’un seul gouvernement “pour gérer ce qui concerne directement et exclusivement les Bruxellois”.

Les institutions actuelles (ndlr: une Région et trois institutions communautaires dotées, chacune, de parlements-assemblées et exécutifs propres) résultent de compromis et d’un effort de longue haleine des pères-fondateurs de la Région-capitale, reconnait Zakia Khattabi. Mais elles ne sont pas comprises par les citoyens qui ne s’y identifient pas, constate-t-elle.

