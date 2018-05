Fête de l’Iris: de nombreuses activités prévues ce dimanche au Parc royal

L’art de rue sera notamment mis à l’honneur à travers des performances et des spectacles.

De 12h à 18h, le Parc royal est en fête ce dimanche. Plus de 100 associations bruxelloises présenteront leurs activités de manière interactive, ludique et décalée. Animations sportives, culturelles ou patrimoniales, un public de tous les âges est invité. L’art de rue sera également mis à l’honneur à travers des performances et des spectacles.

De 12h à 22h, des foodtrucks envahiront le quartier de la Place royale, du Coudenberg et du Mont des Arts.

Le week-end se terminera avec un projet collaboratif célébrant la diversité bruxelloise et rendant hommage à Jacques Brel. Le célèbre chanteur schaerbeekois disparu il y a quarante ans. Une quinzaine d’artistes reprendront ses plus grands succès sur la place des Palais.

T.D.