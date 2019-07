Fédération Wallonie-Bruxelles : Bénédicte Linard remplace Barbara Trachte

La députée wallonne Bénédicte Linard reprendra ad interim la fonction de cheffe de groupe d’Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vacante depuis la désignation de Barbara Trachte au gouvernement bruxellois. Elle lui succédera également au poste de négociatrice des Verts en vue de constituer un gouvernement à la Fédération.

Bénédicte Linard est romaniste et a enseigné avant de siéger au parlement wallon et à celui de la Fédération entre 2012 et 2014 en remplacement d’Olivier Saint-Amand devenu bourgmestre d’Enghien. Entre 2014 et 2018, elle a rejoint ce dernier dans le collège communal de la localité hennuyère où elle était en charge des Finances. Elle a également été administratrice du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP).

Bénédicte Linard tirait la liste Ecolo dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron lors des élections du 26 mai. Son nom est régulièrement cité comme ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles si les Verts montent dans l’exécutif francophone.

Avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq