Febiac, Renta et Traxio se réunissent au sein de “Mobia”

Les fédérations de mobilité vont se réunir au sein d’une même institution : Mobia. Cette association ne constitue pas une fusion mais Mobia fera désormais office de coupole aux trois fédérations, pour travailler conjointement sur des thématiques communes. Cette union sera symboliquement actée le 14 février.

Chacune des trois fédérations fondatrices conserve donc sa propre identité et son organisation parallèlement à son implication dans Mobia. “Mobia se développera en une puissante plate-forme centralisée pour l’analyse des data et des évolutions de la mobilité”, détaille François-Xavier Dubois, délégué à la gestion journalière. “Nous formulerons également une vision pour une fiscalité de la mobilité plus durable et adaptée aux besoins de notre époque.”

Mobia combinera les forces des trois fédérations autour de différents domaines sur lesquels Febiac, Renta et Traxio ont déjà pu collaborer par le passé, tels notamment la communication et la formation. D’autres domaines d’activité étofferont cette liste au fil du temps, selon les évolutions du marché et les attentes spécifiques aux membres respectifs de Mobia. En outre, la Commission de conciliation AUTOMOTO, mise en place par Febiac et Traxio, fait également partie intégrante de Mobia.

Stefan Delaet, président de Renta, présidera Mobia durant les deux premières années. Philippe Dehennin et Didier Perwez, respectivement présidents de Febiac et de Traxio, en sont les vice-présidents.

