Familles monoparentales : Brupartners demande un plan global à Bruxelles

L’instance de concertation socio-économique de Bruxelles-Capitale Brupartners demande mardi au gouvernement régional d’élaborer un plan global pour les familles monoparentales, sur une base similaire à celui contre les violences faites aux femmes.

Des femmes sont à la tête des familles monoparentales dans 86,6% des cas en région bruxelloise, ce qui représente 51.503 femmes, contre 8.195 hommes, selon les derniers chiffres 2020 de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA). Brupartners estime que la crise sanitaire a accentué les problèmes économiques et sociaux de ces familles, déjà pour beaucoup plus fragilisées.

L’instance plaide pour une concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain concernés en amont de l’élaboration du futur plan, et ce afin d’avoir les propositions les plus concrètes et réalisables en vue d’améliorer la situation des familles monoparentales.

Brupartners a adopté jeudi dernier un avis d’initiative sur des pistes d’actions en vue d’un futur plan bruxellois pour les familles monoparentales. Ses recommandations portent autant sur l’emploi, que sur le logement, l’accompagnement des parents ou encore l’accueil de la petite enfance. Cet avis fait suite à ses travaux en la matière entrepris en 2016 et répond aux ambitions de la stratégie GO4Brussels 2030, qui appelle des politiques ciblées sur cette thématique.

Belga