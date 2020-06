Faire la fête à tout prix ? Des réactions contrastées au lendemain d’un week-end animé

Au lendemain du grand rassemblement festif sur la place Flagey, note équipe est allée à la rencontre de jeunes pour recueillir leurs réactions sur ce type de comportement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur réactions sont contrastée. Si certains avouent comprendre le besoin de se retrouver dans un contexte festif, beaucoup se montrent bien plus sévères. Et nombreux sont ceux et celles qui semblent perdus face aux consignes sanitaires.