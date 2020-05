Faible croissance du nombre de nouveaux bruxellois en 2019

L’explication de ce phénomène s’explique par différents facteurs.

Au cours de l’année 2019, la population bruxelloise a augmenté de 9.713 personnes. C’est notamment ce qu’il resort des chiffres annuels publiés par Statbel ce 26 mai. La population légalement enregistrée en Belgique atteignait, au 1er janvier 2020, 11.492.641 habitants. Au total, 51% sont des femmes (5.832.577) et 49% sont des hommes (5.660.064 personnes).

L’explication de cette croissance un peu plus faible dans la Région au cours des dernières années est complexe, indique Statbel. Les radiations d’office, étaient par exemple à un niveau plus élevé en 2016 et 2017. La Région de Bruxelles-Capitale perd également des personnes au profit des autres régions.

40.594 personnes ont par ailleurs acquis la nationalité belge l’année dernière. Les principaux pays d’origine des personnes naturalisées belges en 2019 sont le Maroc, la Roumanie, la Pologne, le Royaume-Uni et l’Italie.

