Face à la canicule, se lever tôt est le bon plan pour certains Bruxellois

Faire son jogging à 6h00 du matin, prendre son café tant que le soleil se cache encore derrière les bâtiments… Certains Bruxellois ont décidé de se lever plus tôt pour profiter des températures plus douces.

Pour éviter les températures les plus élevées de la journée, entre midi et 18h00, bon nombre de Bruxellois adaptent leur journée. Certains décident ainsi de réaliser des activités plus tôt dans la journée. Nous sommes partis à la rencontre de ces lève-tôt.

■ Reportage d’Adeline Bauwin et Charles Carpreau.