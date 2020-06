Extinction Rebellion se réunit le 27 juin à Bruxelles pour une journée de désobéissance civile

Extinction Rebellion se rassemblera ce samedi 27 juin, devant la tour des Finances. Le collectif invite les citoyens à se réapproprier l’espace public et à exprimer leurs préoccupations. Le rassemblement respectera les distances physiques réglementaires, précisent-ils.

“Nous sommes aujourd’hui à un moment charnière. Nous ne voulons pas nous précipiter pour revenir à la normale,” déclare Pauline, porte-parole d’Extinction Rebellion Belgique. “C’est le moment de faire une pause et réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin pour l’avenir. Voulons-nous retourner à un système fondé sur les énergies fossiles, l’agriculture industrielle, l’exploitation des personnes et le racisme structurel ? Ou bien voulons-nous faire le choix d’un avenir durable en reconnaissant l’urgence des multiples crises auxquelles nous faisons face ?“

Lors de cette action de désobéissance civile, appelée Notre Avenir, nos Choix, 18 groupes locaux du collectif feront une pause au sens propre, en se figeant dans l’espace public. Ces groupes d’activistes resteront ainsi “gelés” deux fois dans la zone piétonnière, puis se rendront à la tour des Finances pour une cérémonie d’inauguration, au cours de laquelle ce bâtiment sera rebaptisé “Tour de la Résilience”.

La police a informé Extinction Rebellion qu’aucun rassemblement de plus de vingt personnes ne serait toléré. Toutefois, “puisque notre action respectera les mesures sanitaires, elle ne présente pas de risque pour la santé publique.”, déclare Pauline, porte-parole d’Extinction Rebellion Belgique. “Ce que nos gouvernements devraient freiner, c’est la propagation du coronavirus, mais pas le droit de manifester. C’est maintenant que sont prises les décisions concernant notre avenir, et c’est donc maintenant que nous devons agir.“

L’action commencera à 15h à la Bourse où un groupe s’immobilisera pendant 15 minutes, en conservant une distance de 5 mètres au moins entre les participants tenant des pancartes rouges et vertes. Les pancartes rouges indiquent ce qui, dans notre société, doit être abandonné, tandis que les panneaux verts présentent ce que nous souhaitons préserver et renforcer. Ces groupes iront ensuite tenir leurs pancartes rue Neuve à 16h puis à la tour des Finances à 17h. “Cette énorme tour de verre abrite des ministères cruciaux : finance, santé et migration. En la renommant “Tour de la résilience”, nous appelons nos gouvernements à ne plus se concentrer uniquement sur l’économie mais plutôt sur le bien-être de toutes et tous.“

Après la cérémonie d’inauguration, les activistes iront, un par un, en respectant les distances, remettre leurs pancartes au cabinet de la Première Ministre Sophie Wilmès, rue de la Loi 16.

La Rédaction / Image: Belga