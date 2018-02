Extension du métro Nord : Beliris défend le projet face aux associations sur le plateau de M

Cédric Bossut, le patron de Beliris (investit les fonds mis par le Fédéral à disposition de la Région pour assurer son rôle de capitale) face à des associations d’habitants ce soir dans M.

Beliris est notamment responsable des travaux d’extension du métro vers le nord. Un sujet qui déchaîne les passions.

Les associations s’interrogent notamment sur le respect des délais, des budget (1,7 milliard d’euros). “Quand on fait des projets de cette envergure pas à l’abri des surprise mais tout fait pour garantir de rester dans budget. “, répond Cédric Bossut. Quant aux délais, pour être respecté, il faut que l’ensemble des permis et autorisations soient délivrés dans les temps. Et qu’il n’y ait pas de recours.

Avec Isabelle VAN ASBROECK, collectif Helm3tro, Ischa LAMBRECHTS, conseiller mobilité à BECI, Isabelle PAUTHIER, directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines et Cédric BOSSUT, Directeur général de Beliris

