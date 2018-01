Une exposition en l’honneur de l’homme politique MR Jacques Simonet

Jacques Simonet (MR), ancien Ministre Président de la Région bruxelloise; à l’honneur. Une exposition lui rend hommage au QG du MR Avenue de la Toison d’or.

Des affiches de campagnes, des photos, des dessins de presse; voilà quelques uns des objets retraçant la carrière de l’homme fort du MR bruxellois. Jacques Simonet a débuté sa carrière politique comme chef de fil du PRL-FDF à Anderlecht; il en deviendra d’ailleurs bourgmestre entre 2001 et 2007. Il sera aussi Ministre-Président de la Région bruxelloise à deux reprises entre 1999 et 2000 et en 2004. Il décèdera finalement à l’âge de 43 ans d’une embolie pulmonaire.